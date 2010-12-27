Колесов: ждать теплой погоды в Петербурге пока что рано

В начале марта еще будет совсем зимняя погода с морозами.

В первый календарный месяц весны ждать теплой погоды в Петербурге не стоит. Будет то похолодание, то потепление. Об этом сообщает "Петербургский Дневник" со ссылкой на главного синоптика Петербурга Александра Колесова.

Первые три дня марта в городе будет по-настоящему зимняя погода. Но уже в начале следующей недели должно потеплеть. В целом, март, по мнению синоптика, будет довольно теплым, а пока что говорить о весне рано.

У нас по климату переход через ноль – это самый конец месяца, начало апреля. Александр Колесов

Фото: Piter.TV