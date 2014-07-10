Памятник Александру Блоку установят на улице Декабристов в конце года

Бронзовый монумент расположат у дома, в котором жил поэт.

В Адмиралтейском районе Северной столицы установят памятник поэту Александру Блоку. Монумент дополнит городской ансамль уже в декабре. Об этом пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на архитектора проекта памятника писателя Ивана Кожина.

Монумент будет находиться у дома №57 по улице Декабристов, в котором жил поэт. Этот факт подверждает мемориальная доска, установленная на здании в 1946 году.

В начале октября скульптором Евгением Ротановым была закончена модель в масштабе 1:1, высотой 3,6 метра и сняты формы для отливки в бронзе. Фундамент под памятник смонтирован еще в сентябре, а также выбран камень для постамента. Иван Кожин, архитектор проекта памятника Александру Блоку, писатель

На следующей неделе, 28 ноября, исполняется 142 года со дня рождения Александра Блока. Кожин подчеркнул, что Ротанов посвятил всю жизнь работе над образом творца: эскизные проекты скульптора были представлены на выставке в Государственном музее городской скульптуры, ещё раньше открыли скульптурный портрет первого художественного руководителя БДТ Александра Блока в самом театре.

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Фото: Wikimedia Commons (Unknown author)