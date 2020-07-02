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Памфилова заявила о достойном голосовании по правкам в Конституцию

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Глава ЦИК объяснила, как прошло "беспрецедентное по сложности" голосование.

Элла Памфилова заявила, что голосование по внесению правок в Конституцию прошло очень достойно. Об этом глава Центральной избирательной комиссии рассказала во время брифинга с журналистами. Эксперт напомнила, что проведенное мероприятие было беспрецедентным по сложности. Одна добавила, что система регулярно совершенствуется и развивается.

И именно это помогло нам провести беспрецедентное по сложности голосование

Элла Памфилова, глава ЦИК России

Памфилова заявила, что нет поводов сомневаться в легитимности голосования по поправкам.

Видео: ЦИК России


 

Теги: голосоввние, конституция, цик, элла памфилова
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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