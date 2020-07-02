Памфилова заявила о достойном голосовании по правкам в Конституцию

Глава ЦИК объяснила, как прошло "беспрецедентное по сложности" голосование.

Элла Памфилова заявила, что голосование по внесению правок в Конституцию прошло очень достойно. Об этом глава Центральной избирательной комиссии рассказала во время брифинга с журналистами. Эксперт напомнила, что проведенное мероприятие было беспрецедентным по сложности. Одна добавила, что система регулярно совершенствуется и развивается.

И именно это помогло нам провести беспрецедентное по сложности голосование Элла Памфилова, глава ЦИК России

Памфилова заявила, что нет поводов сомневаться в легитимности голосования по поправкам.

Видео: ЦИК России



