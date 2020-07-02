Памфилова заявила о достойном голосовании по правкам в Конституцию

Элла Памфилова заявила, что голосование по внесению правок в Конституцию прошло очень достойно. Об этом глава Центральной избирательной комиссии рассказала во время брифинга с журналистами. Эксперт напомнила, что проведенное мероприятие было беспрецедентным по сложности. Одна добавила, что система регулярно совершенствуется и развивается.
И именно это помогло нам провести беспрецедентное по сложности голосование
Элла Памфилова, глава ЦИК России
Памфилова заявила, что нет поводов сомневаться в легитимности голосования по поправкам.
Видео: ЦИК России
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