Агитацию с символикой ЦИК Памфилова назвала недопустимой.

Элла Памфилова прокомментировала агитационные ролики с символикой ЦИК. По словам главы Центральной избирательной комиссии, использовать логотип и другую символику ЦИК третьими лицами недопустимо.По словам чиновницы, созданные агитационные видео, призывающие голосовать за поправки в Конституцию не связаны с ЦИК. Ими занимались иные организации.

Информационные материалы ЦИК России были разработаны исключительно с целью информирования и разъяснения. И недопустимо, чтобы дизайнерские элементы этих материалов использовались третьими лицами в агитации Элла Памфилова, глава ЦИК России

Напомним, что голосование за поправки в Конституции состоится 1 июля 2020 года.Подать заявку на голосование по месту пребывания можно до 21 июня. Это можно сделать через портал Госуслуг, участковые комиссии и МФЦ.

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