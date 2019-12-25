ЦИК: масштаб тестирования на коронавирус членов избиркомов зависит от регионов

Элла Памфилова рассказала, как будет проходить тестирование членов избиркомов на COVID-19.

ЦИК: масштаб тестирования на коронавирус членов избиркомов зависит от эпидемиологической ситуации в регионах. Об этом во время заседания рассказала Элла Памфилова. Чиновница объяснила, что ЦИК и Роспотребнадзор в качестве одной из мер профилактики по недопущению распространения COVID-19 на избирательный участках предложили проводить тесты на инфекцию среди членов избиркомов.

Мы от своих обещаний и намерений не отказываемся. Конечно, это дело добровольное, если кто-то откажется, мы его заставлять не будем Элла Памфилова, глава ЦИК России

Чиновница добавила, что в ряде регионов такое тестирование будет стопроцентным. Она привела в пример Дагестан, Марий Эл, Северную Осетию, Алтайский край, Тыву, Чувашию и Забайкалье. В отдельных субъектах РФ тесты будут произведены только сотрудникам избиркомов, которым старше 60 лет.

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