Готовы организовать видеонаблюдение 50 регионов.

Элла Памфилова рассказала о видеонаблюдении на голосовании по поправкам в Конституцию. Глава Центральной избирательной комиссии рассказала во время заседания, что организовать видеослежение на данный момент готовы около 50 регионов РФ. В общей сложности чиновники подготовят 70 субъектов государства к видеофиксации голосования.

У нас уже на сегодняшний день около 50 регионов откликнулись и сейчас занимаются тем, чтобы у них было организовано в той или иной степени видеонаблюдение Элла Памфилова, глава ЦИК России

По словам чиновницы, видеонаблюдение за мероприятием является важным элементом, который направлен на обеспечение прозрачности процесса голосования.

Напомним, что за поправки в Конституцию граждане РФ смогут проголосовать на избирательных участках 1 июля.

Московская мэрия учтет итоги электронного голосования по благоустройству Москвы.