Бюджет столицы будет скорректирован исходя из результатов онлайн-тестирования.

Московская мэрия учтет итоги электронного голосования по благоустройству Москвы. Об этом заявил зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Сегодня, 18 июня, в Москве началось общегородское тестирование системы для дистанционного электронного голосования. Планируется, что на этой платформе проведут и голосование по поправкам в Конституцию. Москвичи смогут ответить на вопросы в рамках электронного тестирования. Затем, исходя из ответов неравнодушных москвичей власти решат, нужно ли создавать дополнительные парковочные места во дворах и стоит ли увеличивать площади зеленых насаждений.

Проголосовать может любой желающий. Для этого необходимо пройти авторизацию на портале 2020og.ru при помощи личного кабинета на gosuslugi.ru или mos.ru.

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