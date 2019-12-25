Памфилова: Мы не планируем возвращаться к открытой трансляции с участков

Глава ЦИК рассказала о системе, которая будет использоваться на текущий выборах в Госдуму.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала о том, что ЦИК не планирует возвращаться к открытой трансляции с избирательных участков. Такое заявление чиновница сделала во время "Делового завтрака", данного журналистам "Российской газеты". По мнению спикера, оптимальной является система, при которой трансляция ведется исключительно на служебный канал и по вопросу безопасности, и по стоимости проекта.

Я не хочу сказать, что это идеальная система, это то, что мы могли предложить в нынешних условиях. Может быть беспрецедентное массовое скачивание, способное просто выбить систему, подмена картинок. Специалисты считают, что это довольно рискованно. Элла Памфилова, глава ЦИК РФ

В ЦИК пояснили, что используемая сейчас система позволяет предотвратить нарушения.При этом плюсы и минусы ее практического применения будут даны после проведенного голосования.

Памфилова предложила "двойникам" Вишневского сняться с выборов.

Фото: Kremlin.ru