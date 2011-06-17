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Памфилова предложила "двойникам" Вишневского сняться с выборов
Сегодня, 17:40
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Памфилова предложила "двойникам" Вишневского сняться с выборов

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Самовыдвиженцы сменили фамилию, чтобы составить конкуренцию "яблочнику" Борису Лазаревичу Вишневскому.

Элла Памфилова предложила "двойникам" депутата Бориса Вишневского сняться с выборов. Об этом она сказала на заседании ЦИК 6-го сентября.

Также глава Центризбиркома выступила за то, чтобы дезавуировать плакаты с изображением трех похожих Вишневских и представить двух из них так, как они выглядят на самом деле. 

К сожалению, действующий закон весьма либерален к так называемым "двойникам". Политтехнологи, чьими принципами являются манипуляции, найдя лазейку в законе, сменили "двойникам" только фамилии и имена, не трогая отчества. Это дает возможность не указывать в бюллетене соответствующую информацию, чтобы избиратель не понимал, о ком идет речь. 

Элла Памфилова, глава ЦИК.

Председатель указала на то, что на самом деле Борис Геннадьевич и Борис Иванович раньше были не Вишневскими и с другими именами. Ранее мужчин звали Алексей Шмелев и Виктор Быков. По итогам выборов ЦИК направит законодателям свои предложения, чтобы в будущем избежать появления "двойников". 

В целом ситуацию Памфилова назвала "позорищем". 

Фото: Telegram / ВишНевскоеВремя

Теги: выборы, двойники
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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