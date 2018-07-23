Элла Памфилова: ЦИК не разрешит досрочно голосовать в Петербурге

Глава Центрального избирательного комитете Элла Памфилова рассказала журналистам, что не позволит возвращения досрочного голосования на выборах. Таким образом спикер ответила на запрос петербургского депутата Оксаны Дмитриевой. Чиновница заявила, что слухи о возможной "досрочке" регулярно витают в воздухе, но по факту этого не будет.
Дмитриева согласилась с правильностью решения Памфиловой, заметив, что досрочное голосование породит массу нарушений. Подобный инцидент был зафиксирован еще в 2014 году, когда сотрудников бюджетных организаций подвозили на микроавтобусах, население голосовало по спискам и т.д.
Действительно, есть происки и попытки это провести, не мытьем, так катаньем. Но мы не позволим
резюмировала глава ЦИК
Памфилова добавила, что возможностей у надзорного комитете хватит, чтобы противостоять нарушителям.
Фото: Piter.tv
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