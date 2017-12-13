"Выгодные" ошибки Трампа: Россия укрепила позиции на Ближнем Востоке

Эксперт: пока президент США пытается наладить контакт с жителями своей страны, Путин усиливает влияние в арабском мире.

На днях состоялся телефонный разговор между Владимиром Путином и Дональдом Трампом на тему израильско-палестинского конфликта. Американский президент настаивал на том, что пришло время урегулировать данную ситуацию с помощью мирового соглашения. Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин рассказал, к чему, в целом, привела политика американского президента.

По мнению эксперта, пока Трамп признавал Иерусалим столицей Израиля в надежде заручиться поддержкой американских евреев, США теряли влияние в мире. "Данное обстоятельство взволновало весь арабский мир, антиамериканские настроения мусульманского сообщества сегодня сильны, как никогда". – заявил Блохин в разговоре с ФБА "Экономика сегодня".

Впрочем, данный поступок стал самым настоящим подарком для России, которая всегда боролась за урегулирования израильско-палестинского вопроса. В разговоре с Путиным президент Палестины Махмуд Аббасас заявил, что его страна не будет рассматривать США в качестве посредника по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

Пока Америка стремилась захватить Ирак и ряд других стран, Россия пыталась извлекать из сложившейся обстановки политические и финансовые прибыли. Так она продолжает действовать и по сей день.

Эксперт также отметил, что мнение, будто Барак Обама ослабил влияние Соединенных Штатов на Ближнем Востоке – ошибочно. Поскольку все началось еще с политики Буша младшего, который ввел войска в Ирак и Афганистан. Вообще, американские президенты склонны жертвовать интересами страны ради собственных рейтингов, уверен Блохин. Что, впрочем, идет на пользу России.