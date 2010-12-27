Пакет с психотропом нашли в иномарке на севере Петербурга

Инцидент произошел 31 июля у дома 26, корпус 3 по улице Композиторов.

На севере Петербурга нашли иномарку с пакетом наркотиков в багажнике, сообщает издание "Фонтанка".

Инцидент произошел 31 июля у дома 26, корпус 3 по улице Композиторов. Правоохранители остановили "Тойоту-Авенсис", в салоне которой были двое молодых людей и две девушки. При обыске машины стражи порядка нашли в багажнике сабвуфер с двумя свертками порошка. Вес психотропного препарата составил около 600 граммов. Пассажиров автомобиля задержали.

Далее полиция вышла на след производителей запрещенного вещества. Психотропные препараты изготавливали в лаборатории в Колпинском районе в поселке Тельмана. Там правоохранители задержали еще двух петербуржцев. Из лаборатории изъяли оборудование для производства наркотиков, посуду и составные части вещества.

По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело. Двух подозреваемых отпустили под подписку о невыезде, еще двое остались под арестом. Девушки ушли из отделения без предъявления обвинений.

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