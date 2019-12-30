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Падение светофора на проспекте Героев попало на видео

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Его сдуло ветром.

Днем 17 апреля на проспекте Героев упал светофор. Инцидент попал на видео, оно поступило в распоряжение Piter.TV.

Случай произошел у дома № 26. Светофор и дорожные знаки упали из-за порыва ветра. По прогнозам синоптиков, сегодня он составляет до 12 м/с. Люди должны были переходить дорогу, но, к счастью, инцидент случился до того, как загорелся "зеленый". Обошлось без пострадавших.

Пользователи соцсетей заметили, что по этому адресу светофор падает не в первый раз.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что КГИОП поручил отремонтировать 70 исторических зданий. 

Видео: Piter.TV 

Теги: светофор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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