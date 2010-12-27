Из Тихвина на вертолете в Петербург доставили роженицу с сепсисом

Осложнения после родов привели к крайне тяжелым последствиям для жительницы Ленобласти.

В Петербург из Тихвина Ленинградской области на вертолете доставили тяжелую больную. Женщине потребовалась срочная помощь санитарного воздушного средства днем 8 апреля. Накануне медики проводили 39-летней роженице кесарево сечение. После этого у нее начался сепсис и осложнение в виде септического шока. Также у пациентки обнаружили двустороннюю пневмонию, дыхательную недостаточность второй степени и острый дистресс-синдром.



Врачи экстренной службы доставили пострадавшую в местную клиническую областную больницу. Она поступила в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии. В настоящее время пациенткой занимаются специалисты.

Фото: Вконтакте/Национальная служба санитарной авиации

