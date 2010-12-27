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Из Тихвина на вертолете в Петербург доставили роженицу с сепсисом
Сегодня, 8:11
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lesjasap
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Из Тихвина на вертолете в Петербург доставили роженицу с сепсисом

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Осложнения после родов привели к крайне тяжелым последствиям для жительницы Ленобласти.

В Петербург из Тихвина Ленинградской области на вертолете доставили тяжелую больную. Женщине потребовалась срочная помощь санитарного воздушного средства днем 8 апреля. Накануне медики проводили 39-летней роженице кесарево сечение. После этого у нее начался сепсис и осложнение в виде септического шока. Также у пациентки обнаружили двустороннюю пневмонию, дыхательную недостаточность второй степени и острый дистресс-синдром.
 
 Врачи экстренной службы доставили пострадавшую в местную клиническую областную больницу. Она поступила в медицинское учреждение в крайне  тяжелом состоянии. В настоящее время пациенткой занимаются специалисты.

Фото: Вконтакте/Национальная служба санитарной авиации
 

Теги: вертолёт , пациент , пневмония , тихвин
Категории: Новости СПб

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