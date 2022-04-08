Пациентка петербургской больницы получила ожоги во время операции

После оказания помощи она была отпущена домой.

Петербурженка получила ожоги во время операции в Елизаветинской больнице. Об этом сообщил 78.ru.

В среду, 6 апреля, женщине делали операцию. Во время хирургического вмешательства под медицинской простынею загорелся антисептик. Пациентка получила ожоги головы, плеча и туловища II степени.

С ожогами ее отправили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. После оказания помощи она была отпущена домой. Выясняются все детали произошедшего.

Ранее из школы в Колпино госпитализировали девочку с отравлением таблетками.

Фото: Piter.tv