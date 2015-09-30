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Пациентка медцентра имени Алмазова скончалась после падения с седьмого этажа
Сегодня, 15:37
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Пациентка медцентра имени Алмазова скончалась после падения с седьмого этажа

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По предварительным данным, женщина попала в стационар из-за неврологического заболевания.

Пациентка Центра им. Алмазова скончалась после падения из окна медучреждения. Об этом сообщили "Невские Новости" 9 июня со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Женщина упала с седьмого этажа. 45-летнюю пострадавшую поместили в реанимацию, но спасти ее жизнь не удалось. Детали пока неизвестны. 

По данным "Фонтанки", трагедия произошла 8 июня. На улицу Аккуратова, 2, вызвали полицейских и Следственный комитет. Она оказалась под окнами учреждения через некоторое время после того, как была на приеме у врача. 

Фото: Piter.tv

Теги: падение с высоты, пациент, центр алмазова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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