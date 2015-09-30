Пациентка медцентра имени Алмазова скончалась после падения с седьмого этажа

Пациентка Центра им. Алмазова скончалась после падения из окна медучреждения. Об этом сообщили "Невские Новости" 9 июня со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Женщина упала с седьмого этажа. 45-летнюю пострадавшую поместили в реанимацию, но спасти ее жизнь не удалось. Детали пока неизвестны.
По данным "Фонтанки", трагедия произошла 8 июня. На улицу Аккуратова, 2, вызвали полицейских и Следственный комитет. Она оказалась под окнами учреждения через некоторое время после того, как была на приеме у врача.
Фото: Piter.tv
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