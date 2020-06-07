Пациенты с подозрением на коронавирус устроили "поножовщину" в больнице Петербурга

Предполагается, что ссора двух пациентов завершилась примирением сторон.

Издания 78.ru и "Невские новости" сообщили о деталях "поножовщины" в петербургской больнице №15, расположенной на Авангардной улице. Конфликт произошел в пятом часу утра 7 июня в терапевтическом корпусе лечебного учреждения.

Пациенты, у которых подозревается коронавирус, резко поссорились и перешли к жесткой фазе конфликта – один из мужчин схватил нож и ранил другого. Отмечается, что второй пациент отделался царапинами, стороны пришли к примирению.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге двое мужчин пришли в полицию с чистосердечным признанием. Они отобрали у прохожего 10300 рублей.

Фото: Piter.tv