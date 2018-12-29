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Вертолет санавиации доставил в Петербург пострадавшего мужчину из-под Гатчины
Сегодня, 7:50
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lesjasap

Вертолет санавиации доставил в Петербург пострадавшего мужчину из-под Гатчины

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Сейчас пациент получает квалифицированную помощь специалистов из Северной столицы.

Самолет санавиации доставил из Гатчины в Петербург пострадавшего 49-летнего мужчину. Как именно пациент получил такие серьезные повреждения, не уточняется. Пост с информацией о перелете размещен в социальной сети "Вконтакте". Житель Ленинградской области получил тяжелые травмы, после чего ему потребовалась профессиональная медицинская помощь врачей из Северной столицы. Сейчас пациент находится на госпитализации в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. 

Известно, что у жертвы зафиксированы многочисленные переломы ребер, ушиб головного мозга, легких, сердца, переломы плечевой кости и боковой массы крестца.

Фото: Вконтакте/НССА

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Теги: вертолёт, гатчина, санавиация, сланцы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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