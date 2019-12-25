Пациент пожаловался на скудное питание в Мариинской больнице

По словам мужчины, он постоянно чувствовал голод.

В четверг, 8 июля, заразившийся коронавирусом житель Петербурга попал в Мариинскую больницу, в которой его посадили на строгую диету. По его словам, он постоянно ощущал голод. Об этом сообщила "Фонтанка".

На завтрак обычно была каша, яйцо и тоненький кусочек батона с маслом или сыром. На обед первое и второе. Супы всегда без мяса. Плюс на ужин полстакана кефира с маленьким кусочком батона. пожаловался на меню горожанин

Также мужчина уточнил, что порции всегда были маленькие. Еду же готовят в соответствии с утвержденным с больницей семидневным меню, учитывая различные диеты, отличающиеся друг от друга по количеству калорий.

Коллеги из издания направили в больницу документы и фото блюд. Так заверили, что в ситуации разбираются, вероятно, это был "разовый сбой". Кроме того, в скором времени может появиться возможность заказа еды в палату из буфета больницы.

Ранее мы писали, что Мариинская больница сменит охрану после инцидента с торговцем массажерами.

Фото: Piter.tv