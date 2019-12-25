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Пациент пожаловался на скудное питание в Мариинской больнице
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Пациент пожаловался на скудное питание в Мариинской больнице

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По словам мужчины, он постоянно чувствовал голод.

В четверг, 8 июля, заразившийся коронавирусом житель Петербурга попал в Мариинскую больницу, в которой его посадили на строгую диету. По его словам, он постоянно ощущал голод. Об этом сообщила "Фонтанка".

На завтрак обычно была каша, яйцо и тоненький кусочек батона с маслом или сыром. На обед первое и второе. Супы всегда без мяса. Плюс на ужин полстакана кефира с маленьким кусочком батона.

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Также мужчина уточнил, что порции всегда были маленькие. Еду же готовят в соответствии с утвержденным с больницей семидневным меню, учитывая различные диеты, отличающиеся друг от друга по количеству калорий. 

Коллеги из издания направили в больницу документы и фото блюд. Так заверили, что в ситуации разбираются, вероятно, это был "разовый сбой". Кроме того, в скором времени может появиться возможность заказа еды в палату из буфета больницы. 

Ранее мы писали, что Мариинская больница сменит охрану после инцидента с торговцем массажерами.

Фото: Piter.tv

Теги: больницы петербурга, мариинская больница, петербург
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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