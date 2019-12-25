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Мариинская больница сменит охрану после инцидента с торговцем массажерами
Сегодня, 8:47
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Мариинская больница сменит охрану после инцидента с торговцем массажерами

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Проблемы с данным охранным предприятием наблюдаются уже два года.

Мариинская больница будет искать новое охранное предприятие после скандала с торговцами китайскими массажерами. Как рассказали "Невским Новостям" в пресс-службе Мариинской больницы, проблемы с охраной наблюдаются уже два года.

Как пояснили в пресс-службе, данная компания выиграла тендер у городской администрации. Данная организация предложила самую низкую цену, но на деле оказалось, что охранники получают около 1300 рублей в сутки и это мужчины Средней Азии, которые не говорят на русском.

Все эти годы на охрану неоднократно жаловались. После инцидента с торговцем пытались их найти, по телефону офиса ОП "Евро Охрана" никто не отвечает.

Мы договорились разойтись с этим предприятием. Попробуем расторгнуть контракт и найти компанию, которая будет профессиональнее относиться к делу.

пресс-служба Мариинской больницы

Отбирать новую охранную компанию город будет по конкурсу.

Фото: Piter.tv

Теги: мариинская больница, охрана
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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