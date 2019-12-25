Мариинская больница сменит охрану после инцидента с торговцем массажерами

Мариинская больница будет искать новое охранное предприятие после скандала с торговцами китайскими массажерами. Как рассказали "Невским Новостям" в пресс-службе Мариинской больницы, проблемы с охраной наблюдаются уже два года.
Как пояснили в пресс-службе, данная компания выиграла тендер у городской администрации. Данная организация предложила самую низкую цену, но на деле оказалось, что охранники получают около 1300 рублей в сутки и это мужчины Средней Азии, которые не говорят на русском.
Все эти годы на охрану неоднократно жаловались. После инцидента с торговцем пытались их найти, по телефону офиса ОП "Евро Охрана" никто не отвечает.
Мы договорились разойтись с этим предприятием. Попробуем расторгнуть контракт и найти компанию, которая будет профессиональнее относиться к делу.
пресс-служба Мариинской больницы
Отбирать новую охранную компанию город будет по конкурсу.
Фото: Piter.tv
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