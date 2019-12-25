Пациент Елизаветинской больницы решил сбежать и разбился

Он не хотел оставаться на карантин в больнице.

В Петербурге пациент Елизаветинской больницы оказался в отделении, которое закрыли на карантин. Он не захотел с этим мириться и решил сбежать через окно четвертого этажа. Об этом сообщили "Невские Новости".

В полицию поступило сообщение о том, что 2 октября в Елизаветинскую больницу попал мужчина 1985 года рождения. Он поступил в медицинское учреждение в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно.

Мужчина попытался сбежать через окно 4 этажа 4 октября. Он разбился и был доставлен в реанимацию, через 5 часов он скончался.

Ранее в"Елизаветинской больнице" впервые установили электрокардиостимулятор.

Фото: ВК/ Елизаветинская больница