"Пацанки" 2 сезон: 1 и 2 серия вышли в эфир, участницы шокировали зрителей

Первый сезон с большим успехом прошелся по телеэкранам. Мы предлагаем вам узнать, чем же удивили “Пацанки” в первой серии второго сезона.

Что было в первой серии

Девушек по очереди забирал с пригородной трассы белый лимузин. Естественно, девочки сразу же “накачались” алкоголем, даже не выйдя из машины. Татьяна “Бурая” не удержалась и от выпитого алкоголя справила малую нужду прямо в ведро для льда в автомобиле на полном ходу.

По дороге в школу одна из участниц вылезла в открытое окно лимузина, а затем выпала из автомобиля на полном ходу.Не обошлось и без драки в салоне. “Депутат” схлестнулась в схватке с “Царем”. На каком еще шу увидишь такие перипетии сюжета?

Перед попаданием в школу девушкам пришлось пройти испытание. Им предлагался на выбор фуршет без алкоголя или с алкоголем. Но чтобы добыть спиртное, они должны были вытащить его из грязи, в которой купались свиньи.

Некоторых из “пацанок” не испугали животные и они вытащили все спрятанные бутылки.

Многим девушкам даже удалось тайно пронести спиртное на территорию школы леди так, что даже охранники на входе не нашли спрятанное “сокровище”.

После заезда на учебную территорию, девушек познакомили с педагогами и директором школы леди. После этого, участниц направили на тропу препятствий, где они должны были продемонстрировать свои физические способности. У пьяных участниц вышло, мягко говоря, не очень. Здесь кое-кто даже получил первые травмы.

Напомним, что реалити-шоу рассказывает о самых невоспитанных, бескультурных девушках нашей страны, ведущих соответствующий образ жизни: они ходят по клуба, развратничают, устраивают пьяные драки, “закидываются” алкоголем и так далее. Но в один прекрасный момент жизнь дает им шанс изменить свою жизнь и попасть в школу Леди, где из них вылепят образец чистоты, порядочности и интеллигентности.

Что было во второй серии

Второй выпуск начался с шокирующей ситуации: одной из “пацанок” понадобилась медицинская помощь. На кону стояло участие в проекте. В это время остальные девушки занимались физическими нагрузками и изучали собственный гардероб. Учители школы леди пришли к выводу, что участницам необходимо изменить свое агрессивное отношение к окружающему миру, а тажке сменит ьсиль одежды. Для это их отправили на испытание в парке. Задачей пацанок стало попросить помощи у незнакомых людей: сумку донести, обнять или дать мелочь на дорогу. Следующими проверками на “профпригодность” стали хозяйственная и интеллектуальная. В первой девушкам предлагалось попытаться отмыть пол, на котором краской были написаны фразы. А затем их попросили выйти на воздух, чтобы в экстремальных условиях проверить их эрудицию. В награду за выполненные задания пацанки получили возможность посетить салон красоты и выбрать себе красивый вечерний наряд. Вечером состоялось главное испытание: ужин с богатыми и красивыми кавалерами и задачей девушек было не упасть в грязь лицом перед мужчинами.

Видео: Вконтакте/pacankitv