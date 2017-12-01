Пацанки 2 сезон: кто победил в финале

На этой неделе завершился второй сезона проекта "Пацанки", и страна наконец узнала имя победительницы.

В четверг закончился второй сезон проекта “Пацанки” на телеканале “Пятница”. Зрители наконец-то смогли узнать, кто же на самом деле оказалась самой достойной участницей на звание победительницы в школе Леди. В финале реалити-шоу боролись три участницы: Анастасия “Депутат” Кузнецова, Екатерина “Шаманка” Хорошенко и татьяна “Попозже “Бурая.

В официальной группе программы проводилось зрительское голосование. С большим отрывом поклонники определили своего “лидера”: им оказался “Депутат”.

Кто выиграл в "Пацанки 2"

Однако, у педагогов и директора школы Леди оказался свой взгляд на ситуацию. Учители присудили победу Татьяне Бурой - представительницы Воронежского “андеграунда”. После объявления результатов, довольная девушка выложила пост в Instagram, где рассказала, что готовилась к этому событию четыре месяца. По словам финалистки, она как будто бы “научилась заново ходить”. Она также поблагодарила всех за лучшее лето в ее жизни, а также за то, что создатели шоу поверили в нее и позволили пройти этот нелегкий путь.

Фанаты “Депутата” остались разочарованы вечером и многие со злостью ушли строчить гневные комментарии о “несправедливой” победе Бурой. Отметим, что по слухам, и сама Анастасия Кузнецова была в негодующем состоянии, когда поняла, что главный приз присудили не ей. Поклонники “Депутата” читают, что их кандидату было гораздо сложнее измениться, она не получала поблажек как другие. некоторые припомнили Татьяне Бурой тот факт, что даже перед финалом шоу девушка продолжала нецензурно выражаться.

Все же, поклонники Бурой и Кузнецовой сходятся в одном мнении :главное, что не “Шаманка” стала победительницей проекта. Они даже запустили своего рода флешмоб с данным высказыванием.