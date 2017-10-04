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Пацанки 2 сезон 8 выпуск: стало известно, кто выиграет в финале

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В новой серии мы узнаем, чем закончится пьяная драка между участницами, а также расскажем последние новости и спойлеры из инстаграма.

“Пацанки” с “Пятницы” превращаются в новый молодежный “Дом-2”. Создатели шоу решили не заморачиваться выпуском очередного промо к новой серии, а выложить сцену без цензуры, в которой произошла жестокая драка между “Депутатом” и новенькой. 
 
 
Борьбу между девушками не смогли прервать даже участницы. Организаторам пришлось вызывать на подмогу охрану.
 
 
Видимо, “пацанки” подрались на почве алкогольного опьянения. Новенькая крайне заторможено нападала на Анастасию Кузнецову с бутылкой. Сопернице повезло, что блондинка не успела изготовить “розочку”.
 
 
Но на этом скандалы вокруг шоу не заканчиваются. На фанатской встрече “Депутат” заявила, что выиграла этот сезон. К ней подбежали фанатки, которые заявили, что им уже известны результаты финального шоу. Анастасия не стала опровергать информацию и тихо попросила поклонниц не разглашать сведения об этом. На собрании также участницы предстали в новом обновленном стиле. "Депутат" стала сблондинкой, а Мэри Джа коротко подстриглась.
Теги: новый сезон , пацанки , пятница , реалити-шоу
Категории: Новости России

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