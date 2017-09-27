"Пацанки" 2 сезон 7 выпуск: "Депутат" баллотируется в президенты

В новом выпуске шоу девочки будут биться на смерть за место президента школы и доказывать свои "железные" волевые качества.

Новая неделя “Пацанок” будет посвящена “Железной леди” - Маргарет Тетчер. В ее честь руководители "Школы Леди" подготовили жесткие испытания, которые призваны поднять не только боевой дух участниц, но и укрепить физические способности девушек.

Участниц поделят на команды, каждая будет выдвигать своих кандидатов на пост президента “Школы Леди”. Девочки пойдут на многое, чтобы опорочить соперниц и выставить себя в выгодном свете. А присуждать победу будут не сами конкурсантки, а приглашенные люди.

Каждая команда организует собственный предвыборный штаб, выдвинет политическую программу и начнет агитировать избирателей. Получится ли у "Депутата" стать ближе к своей мечте, узнаем в выпуске.

Пацанки в седьмой серии второго сезона кардинально изменят внешность: их стиль и прически поразят даже самых искушенных зрителей.

В выпуске девочек научат не только “закалять” свой характер, силу духа и развивать лидерские способности, но и обращать внимание на свою физическую выносливость. В этом участницам помогут спартанские испытания, спортивные игры и холодный душ.