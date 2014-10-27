Пацанки 2 сезон 6 серия: раскрываем секретные отношения "Депутата" и "Кельвина Кляйна"

Новый выпуск "пацанок" обещает стать одним из самых ожидаемых в сезоне, ведь именно в нем зрители узнают о секретных отношениях "Депутата" и

В новой серии “Пацанок” девочек научат ценить модную индустрию. Татьяна “Бурая” саркастично заметила, что “фэшн из май профэшн”, на что “Депутат” вообще заявила, что она планирует быть дояркой.

Но самая животрепещущая тема, которая волнует всех фанатов проекта: что происходит между Анастасией Кузнецовой и “Кельвином Кляйном”. Телеканал интригует зрителей довольно откровенными сценами между “влюбленными”. “Депутат” осталась наедине со своим мужчиной на кухне, где они делали совместные селфи и рассуждали о своей будущей “непьющей семье”. Остается держать кулачки за парочку и надеяться, что эта история будет иметь продолжение или не будет “фейком”. Фанаты уже начали шипперить дворецкого и участницу шоу.

6 серия 2 сезона выйдет на канале “Пятница” в 21 числа в 19.00