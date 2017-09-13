Пацанки 2 сезон 5 выпуск: встречайте новую участницу в Школе леди

После ухода из проекта Софи Беридзе и "Царя" участниц ожидает новое потрясение - появление новой девушки в шоу.

В Школе пацанок пополнение: в четверг зрители увидят новую серию, в которой ожидается приезд новой участницы.

Девушку зовут Мэри Джа и по ее собственному мнению, она “самая отбитая тусовщица”. Ее жизнь - это постоянные тусовки и клубы. Мэри не работает, так как считает, что этим занимаются только некрасивые люди,к которым она себя не причисляет. Новенькая явно привыкла эпатировать публику, но розовые волосы, яркий макияж и вызывающее поведение не заставят девочек принять ее в свой круг.

Мэри не боится высказывать свое мнение и в открытую называет пацанок “лохушками”. Естественно, такое отношение сразу вызывало у девочек, живущих в школе леди недопонимание и даже агрессию. Новенькая нарывается на разборки с “Депутатом”, а пока ситуация не обострилась окончательно, бегает по улицам Москвы голышом.

5 серия 2 сезона выйдет на телеканале “Пятница” в четверг в 19 часов.