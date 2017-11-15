Пацанки 2 сезон 14 выпуск: "Депутат" вернется в финале шоу

В новой серии реалити-шоу пацанок ожидает неожиданное возвращение бывшей "коллеги" для участия в финале.

До финала второго сезона шоу осталось совсем немного. Претенденток на звание самой лучшей ученицы школы Леди осталось всего трое: это Катя “Шаманка”, Таня Бурая и Мэри Джа. Именно они получили возможность отправиться за границу, чтобы пройти последние испытания перед окончательным выбором жюри.

Чтобы поддержать девочек на заключительном этапе проекта в гости к пацанкам приезжает бывшая участница из первого сезона. Имя девушки пока что держится в секрете. Но отметим, что девочки чрезвычайно рады будут встрече с “наставницей”.

В это же время не утихают страсти и споры относительно ухода Анастасии Кузнецовой из реалити-шоу. Согласно слухам, “Депутату” позволят вернуться в школу Леди и побороться за главный приз. Такие выводы сделаны благодаря выложенным в Instagram фотографиям из аэропорта, на которых присутствуют только три - Катя, Таня и “Депутат”. Каждая из участниц держит в руках билеты на самолет. Где в тот момент находилась Мэри Джа - неизвестно. Этот снимок заставляет задуматься о "замене" финалисток: Мэри Джа на Анастасию Кузнецову. Обоснованы ли предположения о возвращении “блудного ребенка” на проект мы сможем узнать в этот четверг.