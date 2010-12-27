Пьяного дальнобойщика из Петербурга сняли с парома в Хельсинки

Инцидент произошёл 9 августа.

Водитель автопоезда, прибывший из Северной столицы в Финляндию на пароме, не смог пройти пограничный контроль в Хельсинки. Об этом 14 августа сообщает "Фонтанка".

Инцидент произошёл 9 августа. Пьяный мужчина за рулём грузовика приехал в Хельсинки. В Финляндии его остановили пограничники. После проверки было выявлено, что в крови водителя содержалось 0,34 мг/л при лимите в 0,22 мг/л. Россиянина передали полиции.

За вождение в нетрезвом виде водителям на время запрещают управлять автомобилем. Если нарушителя останавливают на сухопутной границе, то его разворачивают обратно. Размер штрафа определяется судом.

Ранее Piter.TV писал о том, что самолет Москва-Хельсинки экстренно сел в Петербурге из-за потерявшей сознание пассажирки.

Фото:pixabay.com