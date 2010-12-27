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Пьяный водитель на Jaguar протаранил несколько автомобилей
Сегодня, 10:06
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Moulin_
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Пьяный водитель на Jaguar протаранил несколько автомобилей

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Ночью на Богатырском проспекте произошло массовое ДТП

В ночь на 23 августа на Богатырском проспекте пьяный водитель на люксовой машине устроил массовое ДТП. По данным очевидцев, он протаранил не менее четырех автомобилей. 

Как рассказали свидетели происшествия – подписчики сообщества spb_today – мужчина на автомобиле марки Jaguar сначала проезал по встречной полосе движения, где врезался в автомобиль, затем его вынесло на обочину и там пострадали еще четыре авто – те были припаркованы. 

После этого виновник ДТП попытался скрыться, однако его удалось задержать. По предварительной информации, водитель "Ягуара", мужчина слегка за 50, был довольно сильно пьян. 

Пострадавших в ДТП не было. Обстоятельства происшествия выясняются. 

фото: spb_today 

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Теги: jaguar , богатырский проспект , дтп , массовое дтп , петербург , ягуар
Категории: Новости СПб ДТП

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