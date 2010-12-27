Пьяный водитель на Jaguar протаранил несколько автомобилей

Ночью на Богатырском проспекте произошло массовое ДТП

В ночь на 23 августа на Богатырском проспекте пьяный водитель на люксовой машине устроил массовое ДТП. По данным очевидцев, он протаранил не менее четырех автомобилей.

Как рассказали свидетели происшествия – подписчики сообщества spb_today – мужчина на автомобиле марки Jaguar сначала проезал по встречной полосе движения, где врезался в автомобиль, затем его вынесло на обочину и там пострадали еще четыре авто – те были припаркованы.

После этого виновник ДТП попытался скрыться, однако его удалось задержать. По предварительной информации, водитель "Ягуара", мужчина слегка за 50, был довольно сильно пьян.

Пострадавших в ДТП не было. Обстоятельства происшествия выясняются.

фото: spb_today