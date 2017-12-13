В Красном Селе пьяный отец "воспитывал" годовалого младенца раскаленной сковородой

В Красносельском районе полиция накажет нетрезвого петербуржца, который "приложил" ребенка к раскаленной сковородке.

В Красносельском районе петербуржец воспитывал годовалого ребенка раскаленной сковородой. Такие методы не понравились полиции. Правоохранительные органы задержали изверга. Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Известно, что инцидент произошел около шести часов утра 18 февраля. В квартире по улице Лермонтова, родитель-”педагог” использовал на младенце новый прием. Он специально прижал руку малыша к горячей кухонной утвари. После этого злоумышленник несколько раз ударил ребенка. Таким способом отец наказывал сына.

На место были вызваны медики скорой помощи. Они установили, что пострадавший получил ожоги пальцев левой руки, а также многочисленные ушибы. Пациент будет проходить лечение на дому, госпитализация ему не понадобится.

Оперативники сначала задержали отца с агрессивными способами воспитания детей. Позже его отпустили под подписку о невыезде. Ему предъявили обвинение по статье за угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью. Сообщается, что во время совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он, как и его супруга, безработный.

