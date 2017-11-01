Пьяный петербуржец выбросил из окна телевизор подруги

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину.

Сотрудники Росгвардии задержали хулигана, выбросившего из окна жилого дома телевизор. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны Петербурга и Ленобласти.

К наряду вневедомственной охраны обратилась женщина, сообщившая, что после ссоры ее сожитель выкинул дорогой телевизор из окна. Инцидент произошел в квартире на втором этаже дома № 16 на Промышленной улице. После этого поступка он покинул квартиру.

Сотрудники органов задержали мужчину. Бывшая возлюбленная его опознала. Хулиганом, испортившим чужое имущество, оказался 27-летний гражданин. Оказалось, что в момент преступления он был пьян. По данному факту возбудили дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".

Напомним, ранее Piter.TV писал о том, что авиадебошир пытался учить жизни полицейского и получил уголовное дело.