Пьяный петербуржец устроил стрельбу в парадной и напал на полицейского

28-летний стрелок из травмата сначала напугал соседей, а потом набросился на полицейского, который пытался обезвредить дебошира.

ЧП случилось 23 января в одной из парадных дома 12 на Рабфаковской улице. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Среди ночи жители дома услышали громкие хлопки, напоминающие выстрелы. Кто-то из бдительных жильцов позвонил в полицию. Наряд быстро приехал на место и застал возмутителя спокойствия на "месте преступления". Однако молодой человек не только не испугался появления сотрудников полиции, но и агрессивно отреагировал на их требования. Матерясь, он с кулаками набросился на одного из полицейских.

Хулигана быстро скрутили и сопроводили в отделение. Оказалось, что мужчина был пьян. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело за нападение на представителя власти. Петербуржцу грозит до 5 лет заключения.