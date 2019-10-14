Администрация Невского района подвела итоги летнего благоустройства

Представитель администрации Невского района Анастасия Шубенко рассказала PITER.TV об итогах летнего благоустройства.

Начальник сектора информации Администрации Невского района Санкт-Петербурга рассказала журналистам PITER.TV о том, чтобы было сделано за лето в вопросах благоустройства, а также поделилась планами.

В 2019 году Администрацией Невского района были проведены большие работы по благоустройству территории. Так было проведено благойстройство территории Сада Печатников возле метро Пролетарская, там организовано озеленение территории и также установлены Ленинградские диваны. Кроме того, обустроены детские спортивные площадки, установлено спортивное оборудование, а также организованы работы по нанесению каучукового резинового покрытия. Также обустроены детские площадки по многим адресам, в том числе по адресу улица Дыбенко 34 корпус 2. там установлены малые архитектурные формы, детское игровое оборудование, также резиновое покрытие. Благоустроена территория возле Ивановского карьера. В Ивановском карьере проведены большие работы совместно с комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга.

7, 7 га территории Ивановского карьера благоустраивали 7 месяцев. Теперь здесь есть все для комфортного отдыха. Среди них – детские площадки, тренажеры, велодорожки, обзорные площадки у воды и др. В саду высажено более 600 деревьев – липы, дубы, ивы, березы, ели и лиственницы, 5600 молодых кустарников. Все пожелания петербуржцев учтены и реализованы.

В 2020 году администрацией района запланировано проектирование работ по благоустройству территории, прилегающей к станции метрополитена "Проспект Большевиков", а также разработка проектно-сметной документации по благоустройству реки Утка в микрорайоне "Уткина Заводь" в рамках реализации городской программы "Твой бюджет" с последующим выполнением работ по благоустройству.

Видео и фото - PITER.TV