В полицию доставлены двое нетрезвых мужчин, стрелявших в воздух из травмата

Пострадавших в результате инцидента нет.

В полицию доставлены двое нетрезвых мужчин, минувшим вечером устроивших стрельбу из травматического пистолета в воздух в Московском районе. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В четверг, 9 июля, около 23:00 в полицию Московского района поступило сообщение о стрельбе во дворе дома 147 по Ленинскому проспекту. На место незамедлительно прибыли полицейские, которые обнаружили двух мужчин, 40-ка и 49-и лет, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. У одного из них изъят травматический пистолет.

Граждане были задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции. Один из задержанных пояснил, что стрелял в воздух. Пострадавших в результате инцидента нет. В отношении обоих мужчин составлены протоколы по статье "мелкое хулиганство".

Ранее конфликт двух охранников с Васильевского острова закончился стрельбой.

Фото: Piter.TV