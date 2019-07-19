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Полиция Петербурга задержала дебошира, который устроил стрельбу на дороге
Сегодня, 14:20
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ruzannar

Полиция Петербурга задержала дебошира, который устроил стрельбу на дороге

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Мужчина был ранее судим.

Как сообщила пресс-служба МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, полиция задержала петербуржца, устроившего разборку на дороге. Инцидент произошел еще 29 июня на Выборгском шоссе.

Водитель "Опель Астра" не дал проехать внедорожнику по обочине, чтобы тот избежал пробки. Тогда возмутившийся водитель иномарки устроил стрельбу из травматического пистолета. Пули попали в лобовое стекло и в капот легковушки. 

Оперативники задержали мужчину 30 июня. Им оказался ранее судимый 38-летний петербуржец. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что конфликт автомобилистов на Выборгском шоссе закончился стрельбой и сломанным зеркалом.

Фото: Pixabay

Теги: выстрелы травматическое оружие, пьяный стрелял из пневматики, стрельба на дороге
Категории: Происшествия, Лента новостей, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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