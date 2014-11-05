В Стрельне 30-летний мужчина открыл стрельбу на дороге

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

2 декабря у дома 10 по Фронтовой улице в Стрельне 30-летний мужчина стрелял из пистолета в своих оппонентов в дорожном конфликте, сбил одного из них машиной и скрылся. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 3 декабря.

В тот же день в полицию обратился 28-летний петербуржец и заявил, что в него из газового пистолета выстрелил неизвестный. На территории деревни Горбунки правоохранителями был обнаружен авто "Нева", в котором находился предполагаемый участник конфликта. У него изъято аэрозольное устройство "Добрыня". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: 23 ноября в салоне автобуса №239 на Ленинском проспекте 20-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения кричал, вел себя агрессивно и размахивал предметом, похожим на пистолет. Его задержали и доставили в отдел полиции.

Фото: Piter.TV