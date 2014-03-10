Нетрезвый хулиган с пистолетом угрожал пассажирам автобуса

Задержанный доставлен в отдел полиции, в отношении него составлен протокол.

Утром в четверг, 23 ноября, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в салоне автобуса №239 на Ленинском проспекте неизвестный мужчина кричит, ведёт себя агрессивно и размахивает предметом, похожим на пистолет. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшим на место происшествия нарядом полиции был обнаружен 46-летний мужчина, который пояснил, что примерно в 5:10, находясь напротив дома №87 по Ленинскому проспекту в салоне вышеуказанного автобуса, неизвестный мужчина спровоцировал конфликт с пассажирами. Хулиган выражался нецензурной бранью, после чего вышел из автобуса на остановке и произвёл в сторону мужчины выстрел из предмета, похожего на пистолет.

По подозрению в совершении данного преступления задержан 20-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения. При себе он имел аэрозольный пистолет, который был изъят полицейскими. Задержанный доставлен в отдел полиции, в отношении него составлен протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина украл пистолет и открыл стрельбу на юге Петербурга.

Фото: Piter.TV