Конфликт автомобилистов на Выборгском шоссе закончился стрельбой и сломанным зеркалом

Агрессивный обочечник сломал другому водителю зеркало на автомобиле.

Вечером понедельника, 29 июня, на Выборгском шоссе в Петербурге разгорелся дорожный конфликт. Со слов обиженного водителя, поделившегося информацией в соцсетях, он крупно повздорил с обочечником

Как выяснилось, водитель "Рендж Ровера" возмутился тем, что его не пускают на обочину. Выйдя из машины, автомобилист не только выругался на другого водителя, не уступившего ему дорогу, но и сломал тому зеркало. В ответ обидчик получил струю из газового баллончика в лицо и окончательно обозлился: конфликт закончился стрельбой из пистолета. Напоследок агрессивный водитель еще и постучал оружием по машине оппонента. Теперь автор записи в соцсети ищет свидетелей произошедшего.

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Видео: Дмитрий Гаранский, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"