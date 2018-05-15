Пьяный неадекват протаранил более 10 автомобилей в Набережных Челнах

В сети появилось видео происшествия во дворе жилого дома в Набережных Челнах 14 мая.

Накануне, 14 мая, во дворе жилых домов по Кул Гула в Набережных Челнах неадекватный водитель протаранил более 10 машин и сбил женщину.

Очевидец записал на камеру мобильного телефона момент тарана автомобилей. Водитель автомобиля "Хендай Грета" двигался по дворам между припаркованных автомобилей и разбивал их. Одна из машин от удара отскочила на проходившую мимо 32-летнюю женщину и сбила ее. Виновник пытался скрыться с места происшествия, но его удалось задержать очевидцам и передать в руки правоохранителей.

На мужчину составлены административные протоколы. Женщине оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации она отказалась.

Видео: YouTube/AUTOTAT.ru, Маргарита Татаринова

Фото: AUTOTAT.ru