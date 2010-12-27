Пьяный водитель напал на автоинспекторов с перцовым баллончиком

В Приморском районе пострадал инспектор ГИБДД, который попытался остановить нарушителя.

В час ночи 25 декабря на улице Савушкина нетрезвый петербуржец напал на сотрудников правоохранительных органов. Известно, что мужчина воспользовался перцовым баллончиком.

Об инциденте сообщили местные жители. По их словам, сначала неизвестный пытался заехать во двор Приморского района на “Фольксваген Поло”. Во время парковки он задел два автомобиля. Один из очевидцев решил остановить нарушителя. Водитель вышел из машины в пьяном состоянии. На место происшествия приехал наряд полиции. Провинившийся сделал попытку убежать от представителей закона, а когда у него не получилось, выхватил из кармана баллончик и распылил содержимое в глаза оперативнику.

Нарушителю не удалось скрыться: второй полицейский остановил злоумышленника. В настоящее время по данному инциденту проводится проверка.