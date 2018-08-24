Чувашия: Пьяный депутат без прав на авто пытался удрать от полиции

Следком опубликовал видео погони и задержания пьяного чиновника. Появились подробности уголовного дела.

Это происшествие произошло в мае текущего года, сейчас по данному факту следком завершил расследование уголовного дела.

По версии следствия, утром 13 мая 2018 года, поступил сигнал, что обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения управляет автомобилем. На место выехала патрульная машина, но мужчина проигнорировал требования остановиться и попытался удрать на своем автомобиле. Затем остановился и попытался убежать, но был задержан сотрудниками полиции. От освидетельствования на наличие алкоголя он отказался. В ходе следствия выяснилось, что в январе 2018 года, данный гражданин уже был подвергнут административному наказанию и штрафу в размере 30 00 рублей и лишен водительского удостоверения на управление транспортными средствами на срок 1 год и 7 месяцев. Повторное такое нарушение влечет уголовное наказание.

Причастность обвиняемого к инкриминируемому деянию подтверждается его признательными показаниями, показаниями инспекторов ГИБДД и других свидетелей, а также другими материалами уголовного дела, в том числе материалами дела о совершенных им административных правонарушениях. СУ СК РФ по Чувашской Республике

На данный момент следователями собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Видео: СУ СК РФ по Республике Чувашия