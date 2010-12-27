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Пограничники предупреждают об очередях на пропускных пунктах в новогодние праздники
Сегодня, 15:40
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Asyaromanenkova
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Пограничники предупреждают об очередях на пропускных пунктах в новогодние праздники

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Пограничное управление ФСБ предупреждает петербуржцев о наплыве людей на пропускных пунктах на границах с Эстонией и Финляндией.

Сотрудники пограничного управления ФСБ предупреждают о традиционном наплыве людей и машин на пропускных пунктах российско-финляндской и российско-эстонской границ в новогодние и рождественские праздники. Как уточняют в ведомстве, пассажиропоток в зимние каникулы превышает пропускную способность точек более чем в два раза.

В этот период органы пограничного контроля будут нести службу в усиленном режиме. Действуя строго в рамках российского законодательства, пограничники приложат все усилия, чтобы для законопослушных граждан прохождение паспортного контроля было максимально комфортным.

Пресс-служба ПУ ФСБ России по Петербургу и Ленобласти

Пограничники просят перед поездкой проверить все документы, чтобы избежать проблем на границе. Особенно в случаи провоза несовершеннолетних детей.

Теги: граница , новости питера , новости спб , фсб
Категории: Новости СПб

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