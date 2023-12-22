МЧС Ленобласти рассказали правила безопасности во время Масленицы

Важно следить за тем, чтобы проезд для аварийных служб к месту гуляний не был заблокирован.

Масленица в 2024 году проходит с 11 по 17 марта. Специалисты МЧС Ленинградской области напомнили местным жителям о необходимости соблюдать правила безопасности в это время.

Помимо традиционной жарки блинов, во время празднования Масленицы принято сжигать чучело. Для безопасности, место, где будет осуществляться сжигание чучела, должно быть оснащено первичными средствами пожаротушения, такими как огнетушители, песок и др.

Также необходимо разместить площадку для сжигания чучела на расстоянии не менее 50 метров от зданий. Важно следить за тем, чтобы проезд для аварийных служб не был заблокирован. Чучело следует поджигать с подветренной стороны, используя факел.

Ранее мы сообщили о том, что новый блинный рекорд намерены установить в Петербурге в первый день Масленицы.

Фото: ВКонтакте / Шуми, Масленица! Народные гуляния