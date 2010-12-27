За гибель пешехода на Московском водитель получил условный срок и лишение прав на 2 года

Осужденный также выплатит родственникам погибшего денежную компенсацию.

Прокуратура Московского района приговорила виновника ДТП со смертельным исходом к 4 годам условно и лишению прав на 2 года. Об этом во вторник, 17 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства. Осужденный также выплатит родственникам погибшего денежную компенсацию.

Авария произошла в декабре 2016 года. Даниил Дудорин ехал по боковому проезду Московского проспекта на автомобиле "Хонда-ACCORD". Мужчина нарушил правила дорожного движения: на красный свет он вылетел на перекресток, и, не пропустив автомобиль "Мазда-AXELA", столкнулся с ним. В результате удара "Мазда" вылетела за пределы проезжей части на тротуар и сбила прохожего. От травм пешеход скончался в больнице в день аварии.

В отношении Дудорина возбудили уголовное дело. Во вторник, 17 апреля, суд приговорил его к 4-м годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и лишил прав на 2 года. Виновного обязали выплатить более 170 тысяч рублей как компенсацию материального вреда и 1,5 миллиона рублей за моральный ущерб. В законную силу приговор пока не вступил.

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