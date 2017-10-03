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В Петербурге нашли  "стеклоомывайку" из метила в гипермаркете на улице Замшина
Сегодня, 11:30
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alexandra08
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В Петербурге нашли  "стеклоомывайку" из метила в гипермаркете на улице Замшина

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Метиловый спирт - ядовитая жидкость, малая доза которого смертельно опасна.

В Петербурге в одном из гипермаркетов сотрудники МВД  обнаружили "стеклоомывайку" из метилового спирта. Об этом сегодня, 29 марта, сообщили в пресс-службе ведомства. 

В одном из гипермаркетов на улице Замшина нашли 400 литров стеклоомывающей жидкости. Товар реализовали с нарушениями законодательства: в его составе содержался метиловый спирт - ядовитая жидкость, малая доза которого смертельно опасна. Полицейские  изъяли  98 канистр  жидкости,  общий объем которых был около 400 литров. Стоимость продукции с метиловым спиртом составляла примерно 90 тысяч рублей.

Образцы изъятой жидкости находятся на экспертизе

Пресс-служба МВД Санкт-Петербурга.

Возбуждено административное дело по статье "незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена".

Теги: метил , метиловый спирт , улица замшина
Категории: Новости СПб

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