В Петербурге нашли  "стеклоомывайку" из метила в гипермаркете на улице Замшина

Метиловый спирт - ядовитая жидкость, малая доза которого смертельно опасна.

В Петербурге в одном из гипермаркетов сотрудники МВД обнаружили "стеклоомывайку" из метилового спирта. Об этом сегодня, 29 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

В одном из гипермаркетов на улице Замшина нашли 400 литров стеклоомывающей жидкости. Товар реализовали с нарушениями законодательства: в его составе содержался метиловый спирт - ядовитая жидкость, малая доза которого смертельно опасна. Полицейские изъяли 98 канистр жидкости, общий объем которых был около 400 литров. Стоимость продукции с метиловым спиртом составляла примерно 90 тысяч рублей.

Образцы изъятой жидкости находятся на экспертизе

Пресс-служба МВД Санкт-Петербурга.

Возбуждено административное дело по статье "незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена".