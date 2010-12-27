В Сампсониевском соборе после передачи РПЦ поврежден иконостас

Политики обвиняют Церковь в нанесении Сампсониевскому собору повреждений.

Депутат законодательного собрания Борис Вишневский получил от специалистов результаты проверки состояния иконостаса в Сампсониевском соборе. Эксперты определили локальные повреждения икон. В частности, они обнаружили набрызги воска, мелкие сколы и черные пятна неизвестного происхождения. Такой ответ депутат от представителей Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры по региону.

Лидер фракции “Яблоко” по Санкт-Петербургу считает, что к таким последствиям привели церковные службы. Политик отметил, что в целом интерьер собора находится в удовлетворительном состоянии.

Напомним, что передача Сампсониевского собора под управление церкви произошла 5 февраля 2017 года. В конце августа Управление Росреестра заморозило договоренность о передаче в связи с грубыми нарушениями в документации. Спустя месяц обнаружились незаконные изменения в перепланировке. Виновные лица устанавливаются. Известно, что их ждет привлечение к ответственности.