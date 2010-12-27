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В Сампсониевском соборе после передачи РПЦ поврежден иконостас
Сегодня, 14:04
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lesjasap
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В Сампсониевском соборе после передачи РПЦ поврежден иконостас

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Политики обвиняют Церковь в нанесении Сампсониевскому собору повреждений.

Депутат законодательного собрания Борис Вишневский получил от специалистов результаты проверки состояния иконостаса в Сампсониевском соборе. Эксперты определили локальные повреждения икон. В частности, они обнаружили набрызги воска, мелкие сколы и черные пятна неизвестного происхождения. Такой ответ депутат от представителей Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры по региону. 
 
Лидер фракции “Яблоко” по Санкт-Петербургу считает, что к таким последствиям привели церковные службы. Политик отметил, что в целом интерьер собора находится в удовлетворительном состоянии. 
 
Напомним, что передача Сампсониевского собора под управление церкви произошла 5 февраля 2017 года. В конце августа Управление Росреестра заморозило договоренность о передаче в связи с грубыми нарушениями в документации. Спустя месяц обнаружились незаконные изменения в перепланировке. Виновные лица устанавливаются. Известно, что их ждет привлечение к ответственности. 
Теги: иконостас , нарушения , передача , рпц , сампсониевский собор
Категории: Новости СПб

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