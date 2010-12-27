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В Петербурге три года дали квартирному вору, любителю хорошего парфюма
Сегодня, 10:37
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alexandra08
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В Петербурге три года дали квартирному вору, любителю хорошего парфюма

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Летом 2017 года преступник совершил 14 краж.

Приморский районный суд 16 апреля вынес решение по делу квартирных воров Давита Махатадзе и Тариела Арсенидзе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Летом 2017 года было соверешено 14 краж.

Прошлым летом Давит Махатадзе проникал в квартиры на Серебристом бульваре, а также на улицах Планерной, Оптовиков и Парашютной. Везде он забирал хозяйские вещи: одежду, украшения и даже парфюм. К примеру, у жильцов квартиры на Парашютной улице Махатадзе "позаимствовал" духи "Гермес", мужские наручные часы, костюм и коллекцию серебряных монет. В одном из ограблений к Матахадзе присоединился Тариел Арсенидзе. Общий ущерб, который был нанесен потерпевшим - 2,3 миллиона рублей.

Подсудимые признали все обвинения. Приговор вынесли без судебного разбирательства. Давит Махатадзе получил 2 года и 8 месяцев колонии общего режима. Тариела Арсенидзе  осудили на 2 года условно.

Фото:Pixabay.com

Теги: гермес , кража , приморский район , происшествия
Категории: Новости СПб

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