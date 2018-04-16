Комплексы "Гермес" испытают турецкую броню в Сирии

В СМИ заявили, что Минобороны РФ протестирует комплексы в зоне конфликта на Ближнем Востоке.

Российские комплексы высокоточного управляемого вооружения "Гермес" испытают турецкую броню в Сирии. В СМИ ссылаются на информацию от Минобороны РФ. Чиновники отметили, что один "Гермес" способен ликвидировать до десяти единиц бронетехники противника на расстоянии до 100 км. Это позволит правительственным силам Сирии уничтожить несколько сотен турецких танков за несколько часов.

Комплекс направляется прямым маршрутом в Сирию. Кучность ракет, используемых в первую очередь для поражения танков противника, обеспечивается многофункциональной навигационной радиолокационной системой издание "Соха"

Напомним, что в радиолокационную систему "Гермеса" входят средства связи и два беспилотника.

Новый комплекс для борьбы с БПЛА могут отправить в Сирию.