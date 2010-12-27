На улицах Петрозаводска были замечены дикие кабаны

Животных до сих пор не поймали.

Утром 13 мая из леса в Петрозаводск прибежала стая диких кабанов. Жители города успели запечатлеть зверей.

Очевидцы рассказали, что крупные животные пробежали по улице в семь часов утра. На место происшествия вызвали полицию, чтобы они отогнали кабанов подальше от жилых домов. Пользователи соцсетей призывают быть внимательнее и не приближаться к хрюшкам, так как это может стоить жизни.

По факту случившегося работают Охотинспектора, которые обрабатывают сообщения от местных жителей о перемещении диких животных.

Напомним, аналогичная ситуация произошла на Украине в городе Черкесы. Молодого вьетнамского поросенка полиция ловила с помощью мешка, ведра и веревок.

Фото: ВКонтакте / ДТП Петрозаводска и Карелии